الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج)

قدم الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف تهانيه القلبية إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث أكد ميرضيائيف في رسالته أن "أواصر الأخوة المشتركة والصداقة المتينة" القائمة تخدم التقدم العام للشعبين.

وأشار الرئيس الأوزبكستاني إلى أن سجل التعاون على مدى الفترة الماضية كان غنياً بالأحداث التي لا تُنسى وشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات بينما وصف بشكل خاص ارتقاء العلاقات بين الدولتين في السنوات الأخيرة إلى "مرحلة تاريخية جديدة بالكامل"، أي "مستوى التحالف" بأنه "تعبير عملي ساطع عن الإرادة السياسية الثابتة والجهود المشتركة المتواصلة".

كما أعرب الرئيس ميرضيائيف عن ثقته في أن الشراكة الاستراتيجية القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادلين ستستمر في التطور السريع في جميع الاتجاهات ذات الأولوية، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل واللوجستيات والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة.

وشدد الرئيس الأوزبكستاني ميرضيائيف على أن الاجتماعات المهمة على "أعلى مستوى" المزمع عقدها هذا العام في أذربيجان وأوزبكستان ستوفر فرصة مواتية لتبادل الآراء بشكل مفصل حول آفاق العلاقات الثنائية من جهة، وبشأن "الشؤون الأكثر إلحاحاً للشراكة الإقليمية" من جهة أخرى.