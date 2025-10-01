رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج)

ألقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا كلمة في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بي20 التي عقدت في جنوب أفريقيا حول "تعزيز المرونة والاستجابة للكوارث".

وقالت غفاروفا إن أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف استضافت العام الماضي مؤتمر الأطراف الأممي لتغير المناخ الكوب29 بنجاح، مما مكنها من بناء "جسور قوية" بين الجنوب العالمي والشمال العالمي وضمان سماع أصوات الدول النامية.

وسردت النتائج الرئيسية لمؤتمر الكوب29 الذي أطلقت عليه الأمم المتحدة رسمياً اسم "ميثاق باكو للتضامن المناخي مثل إقرار الهدف الكمي الجماعي الجديد (هدف باكو المالي) والتشغيل الكامل للمادة السادسة من اتفاقية باريس المتعلقة بأسواق الكربون الدولية واعتماد قرار يضمن بدء التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار وتأسيس خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف.

كما أشارت غفاروفا إلى أن البرلمان الأذربيجاني استضاف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً برلمانياً ضمن إطار الكوب29 لتوحيد الجهود التشريعية لمواجهة تغير المناخ.