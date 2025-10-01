مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت مؤسسة حيدر علييف عن الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدرسة الثانوية رقم 324 بحي خزر في العاصمة باكو ووضعها قيد الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكان مبنى المدرسة الذي شُيد عام 2007 قد أصبح قديماً وغير صالح للاستخدام، كما كانت المدرسة تعمل على ثلاث فترات بسبب كثافة الطلاب.

وفي إطار المشروع الذي بدأ في سبتمبر 2024 تمت زيادة عدد الفصول الدراسية بالمدرسة وتوفير الظروف اللازمة للتعليم الحديث.

وتشمل المرافق الجديدة التي تم إنشاؤها مختبرات إضافية للفيزياء والكيمياء والأحياء وغرف للحاسوب والتدريب العسكري والتكنولوجيا ومكتبة ومقصف مدرسي وملعب رياضي وقاعة للمناسبات.

كما تم تنفيذ أعمال تجميل وتشجير في المنطقة المحيطة بالمدرسة.