وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 2 أكتوبر اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

ثم استمعت المحكمة إلى شهادات المتضررين من الأسر وواصلت تلاوة الوثائق المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة ضد أذربيجان.

وأدلى المتضرر إلهام محمدوف بشهادته قائلا إنه أُسر عام 2002 عندما كان في الخدمة العسكرية اتهامات مباشرة للمتهم ليفون مناتساكانيان وروى المتضرر محمدوف كيف تعرض للضرب بـاللكمات وأخمص البندقية من قبل الضابط، مشيراً إلى أن المتهم مناتساكانيان أجبره على الوقوف في مناطق مهددة بالنيران، بل وعلى المشي في مناطق مزروعة بالألغام. كما ذكر أنه احتُجز لأكثر من ستة أشهر ونصف قبل تسليمه.

وفي المقابل، أكد المتهم مناتساكانيان واقعة أسر جندي أذربيجاني في تلك الفترة ولكنه أنكر بشدة أي ادعاءات بالتعذيب مشيراً إلى أنه تم توفير الخبز والماء للجندي.

كما تناولت المحكمة بعض الإجراءات الجانبية، حيث رفضت طلباً من المتهم دافيت إيشخانيان للحصول على قائمة بالمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المسجلة في أذربيجان معتبرة أن الطلب "خارج عن اختصاص المحكمة".

كما قرر القاضي توفير نسخة من مقابلة فيديو سابقة لنائب وزير الدفاع الأرميني مانفيل غريغوريان كدليل ليتم تحميلها على أجهزة المتهمين اللوحية بناءً على طلب إيشخانيان.

وتم استكمال تلاوة الوثائق التي تضمنت أدلة على الخسائر البشرية من المدنيين والعسكريين نتيجة لإطلاق النار وتفجيرات الألغام والجرائم المرتكبة خلال عمليات 19-20 سبتمبر 2023 والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف المدن الأذربيجانية البعيدة عن الجبهة خلال حرب 2020 مثل ترتر وبردع ومنكجوير وكذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بمؤسسات الغابات مثل غابات ولاية لاتشين والتراث الثقافي ووقائع الاستيطان غير القانوني واستخدام قذائف الفسفور.

كما تم عرض وثائق تتعلق بمقتل الصحفي والبطل القومي الأذربيجاني جنكيز مصطفايف ووقائع عسكرية وتخريبية سابقة.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 3 أكتوبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٢٦]

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي

أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٢٣]

أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027

مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٢٣]

مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ

رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:١٦]

رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي

الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٧:٣٢]

الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي

الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٧:٢٠]

الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٢٦]

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر

أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٤:٥٠]

أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٢:١٧]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [21:20]

أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة

  • [21:05]

افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد

  • [20:59]

أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة

  • [20:39]

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي

  • [20:26]

أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027

  • [20:23]

سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع

  • [19:58]

مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ

  • [19:23]

برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن

  • [19:19]

مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو

  • [19:10]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث

  • [19:00]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث

  • [18:42]

رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي

  • [18:16]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث

  • [18:04]

الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي

  • [17:32]

الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان

  • [17:20]

زلزال يضرب بحر مرمرة

  • [16:50]

مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي

  • [16:22]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث

  • [15:51]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • [15:44]

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر

  • [15:26]

أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"

  • [14:50]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة: منتخب قيرغيزستان للجوكان يتأهل إلى نصف النهائي

  • [14:00]

الرئيس إلهام علييف يشارك في الدورة العامة الافتتاحية لاجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • [13:58]

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • [12:41]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث

  • [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس

  • [12:17]

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا

  • [11:58]

ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية

  • [10:54]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [10:47]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • [10:37]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:33]

سوكار توقع شراكة مع شلومبرجر لتسريع إعادة استغلال حقلي باهار وقوم دميز البحريين

  • [10:28]

انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [10:18]

قراباغ أغدام يحقق فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

  • [10:05]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن

  • [09:40]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن

  • [06:50]

 الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي قراباغ أغدام بمناسبة فوزه الآخر في دوري أبطال أوروبا

  • 01.10.2025 [23:52]

رئيس وزراء أرمينيا: عودة الأرمن الى قراباغ غير واقعية وتشكل خطراً على عملية السلام

  • 01.10.2025 [20:25]

وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون

  • 01.10.2025 [20:08]

رئيس لجنة شؤون الشتات يلتقي الجالية الأذربيجانية في أوساكا ويكرم دبلومسيي الثقافة في إكسبو 2025م

  • 01.10.2025 [20:04]

مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال

  • 01.10.2025 [19:53]

السفير القطري: مشاركة قطر ضيف شرف في معرض باكو للكتاب دليل على الصداقة الراسخة

  • 01.10.2025 [19:38]

الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل

  • 01.10.2025 [19:01]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط

  • 01.10.2025 [18:18]

ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع

  • 01.10.2025 [18:02]

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

  • 01.10.2025 [16:54]

مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

  • 01.10.2025 [16:00]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

  • 01.10.2025 [15:06]

تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

  • 01.10.2025 [14:41]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

  • 01.10.2025 [14:18]

معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

  • 01.10.2025 [13:42]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

  • 01.10.2025 [13:06]

رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

  • 01.10.2025 [12:30]

وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

  • 01.10.2025 [12:01]

رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

  • 01.10.2025 [12:01]

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

  • 01.10.2025 [11:33]

رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

  • 01.10.2025 [11:21]

الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

  • 01.10.2025 [10:55]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • 01.10.2025 [10:45]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 01.10.2025 [10:40]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 01.10.2025 [10:37]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 01.10.2025 [09:42]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

  • 30.09.2025 [22:12]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 30.09.2025 [22:07]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 30.09.2025 [21:42]

وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

  • 30.09.2025 [21:09]

المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

  • 30.09.2025 [21:03]

الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

  • 30.09.2025 [20:55]

الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى

  • 30.09.2025 [20:52]

الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم

  • 30.09.2025 [20:46]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

  • 30.09.2025 [20:33]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

  • 30.09.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

  • 30.09.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

  • 30.09.2025 [20:01]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

  • 30.09.2025 [19:44]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

  • 30.09.2025 [19:41]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

  • 30.09.2025 [19:35]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

  • 30.09.2025 [19:18]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

  • 30.09.2025 [18:48]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

  • 30.09.2025 [18:43]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

  • 30.09.2025 [18:36]

مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

  • 30.09.2025 [18:16]

أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

  • 30.09.2025 [17:48]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

  • 30.09.2025 [17:19]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

  • 30.09.2025 [17:11]

مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

  • 30.09.2025 [17:00]

أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

  • 30.09.2025 [16:52]

مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

  • 30.09.2025 [15:40]

نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

  • 30.09.2025 [15:27]

رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • 30.09.2025 [15:19]

الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

  • 30.09.2025 [15:01]

رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

  • 30.09.2025 [14:51]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

  • 30.09.2025 [14:27]

قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

  • 30.09.2025 [14:24]

رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

  • 30.09.2025 [13:18]

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

  • 30.09.2025 [13:11]

رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

  • 30.09.2025 [13:08]