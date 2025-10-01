مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 2 أكتوبر اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

ثم استمعت المحكمة إلى شهادات المتضررين من الأسر وواصلت تلاوة الوثائق المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة ضد أذربيجان.

وأدلى المتضرر إلهام محمدوف بشهادته قائلا إنه أُسر عام 2002 عندما كان في الخدمة العسكرية اتهامات مباشرة للمتهم ليفون مناتساكانيان وروى المتضرر محمدوف كيف تعرض للضرب بـاللكمات وأخمص البندقية من قبل الضابط، مشيراً إلى أن المتهم مناتساكانيان أجبره على الوقوف في مناطق مهددة بالنيران، بل وعلى المشي في مناطق مزروعة بالألغام. كما ذكر أنه احتُجز لأكثر من ستة أشهر ونصف قبل تسليمه.

وفي المقابل، أكد المتهم مناتساكانيان واقعة أسر جندي أذربيجاني في تلك الفترة ولكنه أنكر بشدة أي ادعاءات بالتعذيب مشيراً إلى أنه تم توفير الخبز والماء للجندي.

كما تناولت المحكمة بعض الإجراءات الجانبية، حيث رفضت طلباً من المتهم دافيت إيشخانيان للحصول على قائمة بالمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المسجلة في أذربيجان معتبرة أن الطلب "خارج عن اختصاص المحكمة".

كما قرر القاضي توفير نسخة من مقابلة فيديو سابقة لنائب وزير الدفاع الأرميني مانفيل غريغوريان كدليل ليتم تحميلها على أجهزة المتهمين اللوحية بناءً على طلب إيشخانيان.

وتم استكمال تلاوة الوثائق التي تضمنت أدلة على الخسائر البشرية من المدنيين والعسكريين نتيجة لإطلاق النار وتفجيرات الألغام والجرائم المرتكبة خلال عمليات 19-20 سبتمبر 2023 والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف المدن الأذربيجانية البعيدة عن الجبهة خلال حرب 2020 مثل ترتر وبردع ومنكجوير وكذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بمؤسسات الغابات مثل غابات ولاية لاتشين والتراث الثقافي ووقائع الاستيطان غير القانوني واستخدام قذائف الفسفور.

كما تم عرض وثائق تتعلق بمقتل الصحفي والبطل القومي الأذربيجاني جنكيز مصطفايف ووقائع عسكرية وتخريبية سابقة.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 3 أكتوبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.