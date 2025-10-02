الذكرى الخامسة للنصر الاستراتيجي: أذربيجان تحيي ذكرى تحرير صوقوفوشان وتاليش في 2020
باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج
تحيي أذربيجان اليوم 3 أكتوبر الذكرى السنوية الخامسة لتحرير بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش في ولاية ترتر وهو ما يمثل أحد الانتصارات الاستراتيجية الحاسمة في حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م حيث بدأ الجيش الأذربيجاني تحت قيادة القائد الأعلى المنتصر إلهام علييف عملية "القبضة الحديدية" في 27 سبتمبر رداً على استفزازات أرمينية واسعة النطاق على طول خط التماس والجبهة وتم اختراق خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الذي كان قد تحصّن لمدة الـ30 سنة ووصف "بالمنيع" في اليوم الأول من العملية.
وكان لتحرير صوقوفوشان التي كانت تُعرف سابقاً باسم ماداجيز وكذلك قرية تاليش أهمية قصوى على الجبهة الشمالية فقد مكنت هذه المرتفعات الجيش الأذربيجاني من السيطرة على طرق الإمداد الحيوية واكتساب ميزة تفوق في المناطق المحيطة وخلال هذه المعارك تكبد الجيش الأرميني خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
وعندما أعلن الرئيس علييف البشرى بتحرير صوقوفوشان أصدر أيضاً قراراً بإعادة الاسم التاريخي للبلدة ليصبح صوقوفوشان.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:27]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:22]
أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة
- 02.10.2025 [21:05]
افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد
- 02.10.2025 [20:59]
أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة
- 02.10.2025 [20:39]
مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
- 02.10.2025 [20:26]
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
- 02.10.2025 [20:23]
سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع
- 02.10.2025 [19:58]
برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
- 02.10.2025 [19:19]
مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو
- 02.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [19:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:42]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:04]
زلزال يضرب بحر مرمرة
- 02.10.2025 [16:50]
مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي
- 02.10.2025 [16:22]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [15:51]
حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
- 02.10.2025 [15:26]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث
- 02.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
- 02.10.2025 [12:17]
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا
- 02.10.2025 [11:58]
ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية
- 02.10.2025 [10:54]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 02.10.2025 [10:47]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.10.2025 [10:37]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.10.2025 [10:33]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [09:40]
الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [06:50]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]
الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
- 30.09.2025 [20:55]
الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى
- 30.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم
- 30.09.2025 [20:46]
الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
- 30.09.2025 [20:01]
الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
- 30.09.2025 [19:44]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
- 30.09.2025 [19:41]
أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
- 30.09.2025 [19:35]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
- 30.09.2025 [18:43]