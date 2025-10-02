الذكرى الخامسة للنصر الاستراتيجي: أذربيجان تحيي ذكرى تحرير صوقوفوشان وتاليش في 2020

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

تحيي أذربيجان اليوم 3 أكتوبر الذكرى السنوية الخامسة لتحرير بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش في ولاية ترتر وهو ما يمثل أحد الانتصارات الاستراتيجية الحاسمة في حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م حيث بدأ الجيش الأذربيجاني تحت قيادة القائد الأعلى المنتصر إلهام علييف عملية "القبضة الحديدية" في 27 سبتمبر رداً على استفزازات أرمينية واسعة النطاق على طول خط التماس والجبهة وتم اختراق خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الذي كان قد تحصّن لمدة الـ30 سنة ووصف "بالمنيع" في اليوم الأول من العملية.

وكان لتحرير صوقوفوشان التي كانت تُعرف سابقاً باسم ماداجيز وكذلك قرية تاليش أهمية قصوى على الجبهة الشمالية فقد مكنت هذه المرتفعات الجيش الأذربيجاني من السيطرة على طرق الإمداد الحيوية واكتساب ميزة تفوق في المناطق المحيطة وخلال هذه المعارك تكبد الجيش الأرميني خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

وعندما أعلن الرئيس علييف البشرى بتحرير صوقوفوشان أصدر أيضاً قراراً بإعادة الاسم التاريخي للبلدة ليصبح صوقوفوشان.