توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز التي تقام أيام 3-5 أكتوبر الجاري.

3 أكتوبر

أراز نخجوان - إيميشلي، الحكام جليلوف وبايراموف وعلييف وأمين علييف، ملعب ليف بوناديا أرينا، باكو

زيرة باكو - نفطجي باكو، الحكام أومودلو ومحمدوف وعباسوف وبايراموف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، زيرة، باكو

4 أكتوبر

قراباغ أغدام - كبز كنجة، الحكام إسماعيللي ورمضانوف وزينالوف وحسنلي، ملعب أذرصون أرينا، باكو

سومقايت - توران طاووس، الحكام حاجييف وإمامي ومحمدوف وأحمدوف، ملعب مهدي حسينزاده، سومقايت

5 أكتوبر

كروان يفلاخ - صباح باكو، الحكام قربانوف وعزيزلي وإبراهيموف ومحمدوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

غابالا - شاماخي، الحكام مسييف وعبد اللهيف وطالبوف ورحيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا.

وبنتائج الجولة السادسة يتصدر الترتيب توران طاووس برصيد 12 نقطة ويليه زيرة ثانيا بنفس الرصيد وسومقايت ثالثا برصيد 11 نقطة وأراز نخجوان رابعا بنفس الرصيد وقراباغ خامسا برصيد 10 نقاط وصباح سادسا وإيميشلي سابعا برصيد 8 نقاط لكل واحد منهما ونفطجي ثامنا برصيد 7 نقاط وشاماخي تاسعا برصيد 6 نقاط وكروان يفلاخ عاشرا برصيد 5 نقاط وغابالا حادي عشر برصيد 4 نقاط وكبز ثاني عشر بدون رصيد.