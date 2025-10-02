الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة العيد الوطني لبلده.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب في رسالته عن تقديره العالي للّقاء الذي جمعه مؤخرا مع الرئيس العراقي في نيويورك ولتبادل الآراء الذي جرى بينهما.

وأكد الرئيس إلهام علييف "أنا على يقين بأننا سنواصل بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز العلاقات بين أذربيجان والعراق والاستفادة الكاملة من إمكانات تعاوننا المفيد سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف".