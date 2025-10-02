الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ بمناسبة العيد الوطني لبلده.

وجاء في الرسالة "يسعدنا التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان وكوريا وتوجد اليوم فرص جيدة لتعميق تعاوننا في عدد من المجالات ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتقنيات العالية والتحول الرقمي والعلم والتعليم وغيرها".