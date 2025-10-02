مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

اختُتمت مسابقات سحب الحبل وكرة القدم المصغرة والكرة الطائرة بين طلاب المدارس في ولاية جبرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن البطولات التي أُقيمت بمناسبة "يوم مدينة جبرائيل" 4 أكتوبر نُظِّمت بالتعاون مع الممثلية الخاصة للرئيس الأذربيجاني في ولايات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان وإدارة الشباب والرياضة الإقليمية لزنكزور الشرقية وإدارة التعليم الإقليمية في زنكزور الشرقية.

وتمنّى المتحدثون في حفل الافتتاح النجاح للمشاركين.

وقد تم تكريم الفرق الفائزة بكؤوس وميداليات وشهادات تقدير.