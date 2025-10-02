لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة

شاكي، 3 أكتوبر، أذرتاج

فازت عضوة المنتخب الأذربيجاني للجمباز على الترامبولين سلجان محسودوفا بالميدالية البرونزية في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تقام في مدينة شاكي الاذربيجانية.

وحصلت محسودوفا التي تنافست في مسابقة السيدات الفردية على المركز الثالث بتسجيلها 040ر56 نقطة.

وذهبت الميدالية الذهبية في المسابقة إلى البيلاروسية يانا ليبيديفا الحاصلة على 710ر57 نقطة بينما فازت الروسية أنجيلا بلادتشيفا بالميدالية الفضية بعد أن حصلت على 660ر57 نقطة.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجمباز على الترامبولين اليوم.