الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو بشأن زيارة العمل التي قام بها الدانمرك.

ومن الممكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط https://video.azertag.az/files/video/2025/3/1759500944998364166.mp4 .