وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو بشأن زيارة العمل التي قام بها الدانمرك.

ومن الممكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط https://video.azertag.az/files/video/2025/3/1759500944998364166.mp4 .

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٩:١٠]

أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية

لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٧:١٠]

لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٦:١٣]

أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي

مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٠٦]

مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٤٤]

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٠٣]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع

الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١١:٥٧]

الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا

الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١١:٤٤]

الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [٢١:٢٠]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

معرض باكو للكتاب يعمق التعاون الثقافي: افتتاح ركنين للأدب المغربي والكويتي في المكتبة الوطنية

  • [20:22]

مالطة تستضيف منتدى اللجان الأولمبية الأوروبية: دعم الرياضيين الشباب وتعزيز التعاون الدولي

  • [19:47]

رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"

  • [19:21]

أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية

  • [19:10]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

  • [18:30]

لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [17:10]

مبادرة غرس الزيتون وصنوبر إيلدار بقصبة مشفق أباد في إطار "عام الدستور والسيادة"

  • [17:04]

رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"

  • [16:54]

لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [16:20]

أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي

  • [16:13]

مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً

  • [16:06]

عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب

  • [15:00]

مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل

  • [14:50]

في ندوة طبية بالقنيطرة: السفير صمدوف يؤكد استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المغرب

  • [14:24]

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟

  • [12:44]

رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"

  • [12:26]

وزارة الخارجية الأرمنية: قد يستغرق بناء خط السكك الحديدية مع أذربيجان على الأقل عامين

  • [12:17]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع

  • [12:03]

الاحتكارات الطبيعية محور النقاش في منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة

  • [12:03]

رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي نظرائها من بريطانيا وسنغافورة وأستراليا في قمة بي20

  • [12:02]

وزير الاقتصاد الاذربيجاني: حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 81 بالمائة

  • [11:59]

الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا

  • [11:57]

الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك

  • [11:44]

تأجيل جلسات النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا إلى الأسبوع القادم

  • [11:14]

المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا

  • [11:06]

ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

  • [10:30]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:27]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [10:22]

توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

  • [10:08]

الذكرى الخامسة للنصر الاستراتيجي: أذربيجان تحيي ذكرى تحرير صوقوفوشان وتاليش في 2020

  • [09:35]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 02.10.2025 [21:20]

أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة

  • 02.10.2025 [21:05]

افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد

  • 02.10.2025 [20:59]

أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة

  • 02.10.2025 [20:39]

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي

  • 02.10.2025 [20:26]

أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027

  • 02.10.2025 [20:23]

سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع

  • 02.10.2025 [19:58]

مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ

  • 02.10.2025 [19:23]

برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن

  • 02.10.2025 [19:19]

مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو

  • 02.10.2025 [19:10]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [19:00]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [18:42]

رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي

  • 02.10.2025 [18:16]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [18:04]

الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي

  • 02.10.2025 [17:32]

الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان

  • 02.10.2025 [17:20]

زلزال يضرب بحر مرمرة

  • 02.10.2025 [16:50]

مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي

  • 02.10.2025 [16:22]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [15:51]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [15:44]

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر

  • 02.10.2025 [15:26]

أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"

  • 02.10.2025 [14:50]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة: منتخب قيرغيزستان للجوكان يتأهل إلى نصف النهائي

  • 02.10.2025 [14:00]

الرئيس إلهام علييف يشارك في الدورة العامة الافتتاحية لاجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [13:58]

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [12:41]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث

  • 02.10.2025 [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس

  • 02.10.2025 [12:17]

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا

  • 02.10.2025 [11:58]

ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية

  • 02.10.2025 [10:54]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 02.10.2025 [10:47]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 02.10.2025 [10:37]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 02.10.2025 [10:33]

سوكار توقع شراكة مع شلومبرجر لتسريع إعادة استغلال حقلي باهار وقوم دميز البحريين

  • 02.10.2025 [10:28]

انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 02.10.2025 [10:18]

قراباغ أغدام يحقق فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

  • 02.10.2025 [10:05]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن

  • 02.10.2025 [09:40]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن

  • 02.10.2025 [06:50]

 الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي قراباغ أغدام بمناسبة فوزه الآخر في دوري أبطال أوروبا

  • 01.10.2025 [23:52]

رئيس وزراء أرمينيا: عودة الأرمن الى قراباغ غير واقعية وتشكل خطراً على عملية السلام

  • 01.10.2025 [20:25]

وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون

  • 01.10.2025 [20:08]

رئيس لجنة شؤون الشتات يلتقي الجالية الأذربيجانية في أوساكا ويكرم دبلومسيي الثقافة في إكسبو 2025م

  • 01.10.2025 [20:04]

مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال

  • 01.10.2025 [19:53]

السفير القطري: مشاركة قطر ضيف شرف في معرض باكو للكتاب دليل على الصداقة الراسخة

  • 01.10.2025 [19:38]

الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل

  • 01.10.2025 [19:01]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط

  • 01.10.2025 [18:18]

ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع

  • 01.10.2025 [18:02]

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

  • 01.10.2025 [16:54]

مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

  • 01.10.2025 [16:00]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

  • 01.10.2025 [15:06]

تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

  • 01.10.2025 [14:41]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

  • 01.10.2025 [14:18]

معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

  • 01.10.2025 [13:42]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

  • 01.10.2025 [13:06]

رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

  • 01.10.2025 [12:30]

وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

  • 01.10.2025 [12:01]

رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

  • 01.10.2025 [12:01]

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

  • 01.10.2025 [11:33]

رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

  • 01.10.2025 [11:21]

الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

  • 01.10.2025 [10:55]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • 01.10.2025 [10:45]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 01.10.2025 [10:40]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 01.10.2025 [10:37]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 01.10.2025 [09:42]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

  • 30.09.2025 [22:12]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 30.09.2025 [22:07]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 30.09.2025 [21:42]

وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

  • 30.09.2025 [21:09]

المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

  • 30.09.2025 [21:03]