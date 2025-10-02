أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية
باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج
بعد انتهاء التحقيق الأولي الذي أجراه جهاز أمن الدولة وصلت ملفات أربعة أشخاص متهمين بالخيانة العظمى إلى المحكمة العسكرية في باكو للنظر فيها.
ومن بين الأفراد الذين تم اعتقالهم بتهمة التجسس لصالح جهاز مخابرات أجنبي نتيجة عمليات جهاز أمن الدولة إيلكين قنبروف والجندي وصال أقاييف وكذلك تورال علييف ومحمد شريفوف اللذين تم القبض عليهما وإحضارهما إلى البلد من تركيا والأردن.
ويواجه المتهمون تهماً بموجب المادة الـ 274 من القانون الجنائي الأذربيجاني (الخيانة العظمى).
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن من 12 إلى 20 عاماً أو السجن المؤبد في بعض الحالات حسب ظروف القضية.
