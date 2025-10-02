مالطة تستضيف منتدى اللجان الأولمبية الأوروبية: دعم الرياضيين الشباب وتعزيز التعاون الدولي

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

بدأ في مالطة العمل بالندوة الخامسة والأربعين للجان الأولمبية الأوروبية ومنتدى التضامن الأولمبي ويهدف هذا الحدثان الدوليان المهمان إلى دعم الرياضيين الشباب في أوروبا وتعزيز القيم الأولمبية وتقوية التعاون الدولي.

ويترأس الوفد الممثل للجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية نائب رئيس اللجنة جينكيز حسينزاده والأمين العام للجنة آذر علييف.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى كلمات ألقاها رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية سبيروس كابرالوس ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المالطية ووزير التعليم والرياضة المالطي كليفتون غريما وشخصيات رسمية أخرى.

ويشمل جدول أعمال الحدث اجتماعات للجنة التنفيذية للجنة الأوروبية وندوات حول التضامن الأولمبي وحفل تقديم جائزة أفضل رياضي شاب في أوروبا.