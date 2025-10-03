الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"
باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج
نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تهنئة عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة 3 أكتوبر يوم تعاون الدول التركية.
وكتب الرئيس في منشوره "في مثل هذا اليوم من عام 2009 تأسست منظمة الدول التركية في أرض أذربيجان القديمة نخجوان."
ووصف الرئيس علييف العالم التركي بأنه "عائلتنا" مشدداً على أن المنظمة قد تعززت على مدى الـ 16 عاماً الماضية واكتسبت نفوذاً كبيراً على مستوى العالم وتوسعت صفوفها.
وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن منظمة الدول التركية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين البلدان الأعضاء. كما أكد الرئيس علييف أن أذربيجان ستواصل جهودها لتعزيز وحدة العالم التركي مضيفاً أن "أخوٌتنا أبدية".
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"
- 03.10.2025 [23:08]
معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية
- 03.10.2025 [20:57]
أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية
- 03.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك
- 03.10.2025 [18:30]
لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [17:10]
لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [16:20]
عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب
- 03.10.2025 [15:00]
مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل
- 03.10.2025 [14:50]
مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟
- 03.10.2025 [12:44]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع
- 03.10.2025 [12:03]
الاحتكارات الطبيعية محور النقاش في منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة
- 03.10.2025 [12:03]
وزير الاقتصاد الاذربيجاني: حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 81 بالمائة
- 03.10.2025 [11:59]
الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا
- 03.10.2025 [11:57]
الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك
- 03.10.2025 [11:44]
المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا
- 03.10.2025 [11:06]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 03.10.2025 [10:30]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.10.2025 [10:27]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 03.10.2025 [10:22]
أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة
- 02.10.2025 [21:05]
افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد
- 02.10.2025 [20:59]
أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة
- 02.10.2025 [20:39]
مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
- 02.10.2025 [20:26]
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
- 02.10.2025 [20:23]
سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع
- 02.10.2025 [19:58]
برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
- 02.10.2025 [19:19]
مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو
- 02.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [19:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:42]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:04]
زلزال يضرب بحر مرمرة
- 02.10.2025 [16:50]
مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي
- 02.10.2025 [16:22]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [15:51]
حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
- 02.10.2025 [15:26]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث
- 02.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
- 02.10.2025 [12:17]
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا
- 02.10.2025 [11:58]
ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية
- 02.10.2025 [10:54]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 02.10.2025 [10:47]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.10.2025 [10:37]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.10.2025 [10:33]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [09:40]
الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [06:50]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]