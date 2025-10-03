الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تهنئة عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة 3 أكتوبر يوم تعاون الدول التركية.

وكتب الرئيس في منشوره "في مثل هذا اليوم من عام 2009 تأسست منظمة الدول التركية في أرض أذربيجان القديمة نخجوان."

ووصف الرئيس علييف العالم التركي بأنه "عائلتنا" مشدداً على أن المنظمة قد تعززت على مدى الـ 16 عاماً الماضية واكتسبت نفوذاً كبيراً على مستوى العالم وتوسعت صفوفها.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن منظمة الدول التركية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين البلدان الأعضاء. كما أكد الرئيس علييف أن أذربيجان ستواصل جهودها لتعزيز وحدة العالم التركي مضيفاً أن "أخوٌتنا أبدية".