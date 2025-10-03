الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني.