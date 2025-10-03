جبرائيل: خمس سنوات على تحرير "بوابة العودة الكبرى" التي غيرت مسار حرب الوطن

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

يمثل الرابع من أكتوبر ذكرى مرور الخمس سنوات على تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني وهي اللحظة التي يصفها الأذربيجانيون بأنها موسم تداخلت فيه مشاعر الفرح والحزن والفخر والأمل خلال حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م.

وفي ذلك اليوم أعلن الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف تحرير مدينة جبرائيل وتسع قرى تابعة لها في إعلان تاريخي ملأ قلوب الأذربيجانيين بالفرح. ويؤكد الرئيس علييف أن "العودة الكبرى" بدأت عملياً بتحرير قرية جوجوق مرجانلي وتكللت بالنجاح الجاد الأول بتحرير جبرائيل.

وأتاح تحرير جبرائيل الواقعة على نهر أراز المجال للجيش الأذربيجاني لإجراء عمليات عسكرية واسعة، كما أدى إلى تطهير 130 كيلومتر من الحدود مع إيران من المحتلين وقد تم تدمير المدينة التي احتلت في 23 أغسطس 1993م وتدنيس معالمها التاريخية والدينية.

وتشمل أعمال الفاندالية في جبرائيل تدمير 72 مدرسة و150 منشأة ثقافية ولكن بعد التحرير تستمر جهود إعادة الإعمار والبناء بشكل "منهجي وسريع" بهدف تحويل جبرائيل إلى إحدى المناطق الأكثر تطوراً في البلد.

وفي 16 نوفمبر 2020م زار الرئيس علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا المنطقة المحررة ورفع الرئيس العلم الأذربيجاني فوق جسر خودافرين التاريخي الذي يمثل رمزاً عميقاً في التراث الأذربيجاني.

وبدأت في سبتمبر 2024 عودة السكان حيث استقبلت جبرائيل أول دفعة من العائلات بعد 31 عاماً وعادت أكثر من 600 عائلة للإقامة في شقق حديثة لينهوا بذلك سنوات الصمت الطويلة التي سادت المدينة.

ويتم الاحتفال بالرابع من أكتوبر سنوياً بوصفه يوم مدينة جبرائيل بمرسوم رئاسي.