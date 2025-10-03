منتخب أذربيجان للسيدات يحرز برونزية في سيف المبارزة بألعاب رابطة الدول المستقلة

كنجة، 4 أكتوبر، أذرتاج

تتواصل المنافسات المثيرة للمبارزة في قصر كنجة الرياضي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان في السبع مدن.

ونجح المنتخب الوطني الأذربيجاني للسيدات لسيف المبارزة (الإيبيه) رغم خسارته أمام أوزبكستان في الدور نصف النهائي بنتيجة 37-45 في الحصول على الميدالية البرونزية في الدورة.

ويُعد هذا الإنجاز الذي حققه الفريق المكون من مير نوراي عباسوفا وآينور قولييفا ونظرين مهدييفا وخديجة حسنلي إضافة جديدة إلى قائمة ميداليات أذربيجان في الألعاب.

يُذكر أن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي يشارك فيها 1624 رياضي من 13 بلدا تُختتم في 8 أكتوبر.