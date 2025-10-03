منتخب أذربيجان يحرز فضية كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة

غابالا، 4 أكتوبر، أذرتاج

فاز المنتخب الروسي لكرة القدم تحت 16 عاماً بلقب الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة بعد تغلبه على نظيره الأذربيجاني في النهائي بنتيجة 3-2.

وسجلت أذربيجان هدفيها بواسطة علي بشيروف في الدقيقتين الـ 46 والـ 67 ومع ذلك، قلب المنتخب الروسي النتيجة لصالحه بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الـ 73 من طرف كليم دينيسوف والـ 74 من قدم إيفان كوزمين والـ 76 عبر راتمير لوكيانوف.

وبذلك فازت روسيا بالميدالية الذهبية بينما حصلت أذربيجان المضيفة على الميدالية الفضية في البطولة.