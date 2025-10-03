رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي قيادة كنيسة يسوع المسيح في يوتا ويثمن جهود السلام الأمريكية

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده اجتماعا مع قيادة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وعلى رأسهم الرئيس الجديد دالين أوكس في سولت ليك سيتي.

وجاء اللقاء بدعوة من مؤسسة ستيرلينغ وقدم باشازاده تعازيه في وفاة الرئيس السابق راسل نيلسون وهنأ أوكس بمنصبه الجديد.

ونقل باشازاده تهانيه بمناسبة الانضمام الرسمي لجماعة الكنيسة إلى "العائلة متعددة الثقافات" في أذربيجان وأثنى على العلاقات الأمريكية الأذربيجانية مشيداً بالجهود الأمريكية المستمرة لإحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان وخاصة قمة واشنطن التي عُقدت في 8 أغسطس.

وأكد رئيس إدارة مسلمي القوقاز أن الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة تخدم الصداقة بين الشعوب وأعرب عن امتنانه لمؤسسة ستيرلينغ على دعمها المادي والمعنوي الكبير لمبادرة إزالة الألغام من أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

ومن جانبه، وصف الرئيس أوكس هذه الزيارة بأنها حدث بارز للكنيسة مشيراً إلى أن تطوير العلاقات مع العالم الإسلامي يمثل أولوية رئيسية للكنيسة فيما قبل دعوة زيارة أذربيجان مؤكداً أن باشازاده كان أول زعيم ديني يهنئه بانتخابه رئيساً جديداً.