ملاكمات أذربيجان يحصدن ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 4 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت نزالات المرحلة النهائية للملاكمة للسيدات ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة وأنهى المنتخب الأذربيجاني البطولة بإجمالي ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات.

ونالت كولر حسينوفا الميدالية الذهبية في الوزن الـ48 كجم بعد تغلبها في النهائي على الروسية داريا غافرينا.

واكتفت خمسة من ممثلات أذربيجان بالميدالية الفضية بعد خسارتهن في النزالات النهائية وهن آيسيل فرجوفا في الوزن الـ46 كجم وأمينة تقي في الوزن الـ50 كجم وجميلة مرادلي في الوزن الـ54 كجم وفيدان بكروفا في الوزن الـ63 كجم وأينور إسماعيلوفا في الوزن الـ60 كجم.

ويُشار إلى أن ملاكمات من روسيا وأوزبكستان وكازاخستان حصدن الميداليات الذهبية في فئات الوزن الأخرى.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات الملاكمة في 5 أكتوبر.