انتصار الكاراتيه في ألعاب رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تختتم المنافسات بـ 16 ميدالية

منكجوير، 4 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت منافسات الكاراتيه ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي نُظمت في مركز كور الأولمبي بمدينة منكجوير بتحقيق أذربيجان لنجاح كبير حيث حصد لاعبو الكاراتيه الأذربيجانيون ما مجموعه 16 ميدالية ومنها 6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات.

وفي اليوم الثاني من المنافسات أحرز ثلاثة رياضيين آخرين الميداليات الذهبية لحساب أذربيجان وهم تورقوت حسنوف في الوزن الـ84 كجم وإيرينا زاريتسكا في الوزن الـ68 كجم وفريد أقاييف في الوزن الـ75 كجم.

ونال أسمان قربانلي الميدالية الفضية في الوزن فوق الـ 84 كجم بينما حصد آيسو علييفا وفريد شهبازلي ورشيد سليمانوف الميداليات البرونزية.

وتختتم الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي يشارك فيها 1624 رياضي من 13 بلدا في 8 أكتوبر.