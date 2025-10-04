الملاكم الأذربيجاني يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد الملاكم الأذربيجاني قرداش رحيموف المتنافس في الوزن الـ46 كغ ذهبية الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

وتمكن الملاكم الأذربيجاني رحيموف من التغلب على الملاكم الأوزبكستاني أوتقير بك نور قاسموف في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون أول ملاكم أذربجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.