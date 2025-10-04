رئيس إدارة مسلمي القوقاز يبحث مع رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين الحوار والإصلاحات الهيكلية

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين كول دورهام في مدينة سولت ليك سيتي ضمن زيارته للولايات المتحدة.

ونقل باشازاده خلال اللقاء تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وشدد على أهمية النشاط السلمي للجمعية مشيراً إلى أن منتديات الأديان لمجموعة العشرين أصبحت "تجسيداً مثمراً للجهود المشتركة" للقادة السياسيين والدينيين في العصر الحديث الذي يشهد تزايداً في التهديدات العالمية.

وأشار باشازاده إلى مشاركته المتواصلة في خمسة منتديات نظمتها الجمعية معتبراً ذلك دليلاً على "احترامه الكبير" لهذه المنصة.

ومن جانبه، استقبل رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين كول دورهام تحيات الرئيس الأذربيجاني بامتنان وقدم معلومات مفصلة حول الإصلاحات الهيكلية المخطط لها في المنظمة. وطلب دورهام من باشازاده بالنظر إلى خبرته الكبيرة تقديم توصياته بشأن هذه الإصلاحات وأعرب عن ثقته في "الأخذ بالتوصيات بعين الاعتبار بالكامل" عند تنفيذ الإصلاحات.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشكل نشط خلال عملية إصلاح هيكل المنتدى.