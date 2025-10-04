أذربيجان تحصد 21 ميدالية في منافسات الجودو الفردية وتحتل المركز الثاني في ألعاب رابطة الدول المستقلة

جويجول، 5 أكتوبر، أذرتاج

اختُتمت منافسات الجودو الفردية ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة وأنهى المنتخب الأذربيجاني البطولة التي استضافها مجمع جويجول الأولمبي الرياضي بحصد ما مجموعه 21 ميدالية ومنها 5 ذهبيات و 7 فضيات و9 برونزيات لتحتل أذربيجان بهذه النتيجة المركز الثاني في الترتيب العام للمنافسات الفردية والمركز الأول في منافسات الفتيات.

وشملت قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية كولشان حسينوفا في الوزن الـ44 كجم وكونول أيوازلي في الوزن الـ48 كجم ونرميِن آغاميرزازاده في الوزن الـ52 كجم وزيد عسكروف في الوزن الـ60 كجم وفخري صاحبزاده في الوزن الـ66 كجم.

كما حصد سبعة رياضيين الميداليات الفضية ومن بينهم سوناي سلاموفا في الوزن الـ40 كجم ونزاكت ولييفا في الوزن الـ57 كجم.

وشارك في البطولة 91 لاعب جودو من ستة بلدان. ومن المقرر أن تُقام اليوم منافسات الفرق المختلطة في الجودو.