الملاكم الأذربيجاني الآخر يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد الملاكم الأذربيجاني علي علييف المتنافس في الوزن الـ48 كغ ذهبية الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

وتمكن الملاكم الأذربيجاني علييف من التغلب على الملاكم الطاجيكستاني عزم جان حسنوف في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون ثاني ملاكم أذربيجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.