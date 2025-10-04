أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد الملاكم الأذربيجاني علي عباسلي المتنافس في الوزن الـ52 كغ ذهبية الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

وتمكن الملاكم الأذربيجاني عباسلي من التغلب على الملاكم الكازاخستاني أديجه نور قوجة في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون ثالث ملاكم أذربيجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.