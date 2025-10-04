أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة
يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج
حصد الملاكم الأذربيجاني علي عباسلي المتنافس في الوزن الـ52 كغ ذهبية الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.
وتمكن الملاكم الأذربيجاني عباسلي من التغلب على الملاكم الكازاخستاني أديجه نور قوجة في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون ثالث ملاكم أذربيجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي
- 04.10.2025 [22:56]
لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية
- 04.10.2025 [22:33]
مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي
- 04.10.2025 [22:28]
رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة
- 04.10.2025 [22:19]
المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية
- 04.10.2025 [21:25]
منتخب أذربيجان يحرز فضية كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 04.10.2025 [17:28]
أسبوع عمل المناخ: معرض في باكو يسلط الضوء على جهود الشباب عبر الفن والابتكار
- 04.10.2025 [16:58]
إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة
- 04.10.2025 [16:37]
أذربيجان تحصد ذهبية أخرى في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 04.10.2025 [15:30]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 04.10.2025 [15:06]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن
- 04.10.2025 [13:26]
"فينيسيا الصغيرة" في باكو: وجهة ترفيهية رئيسية منذ عام 1960
- 04.10.2025 [12:53]
جبرائيل: خمس سنوات على تحرير "بوابة العودة الكبرى" التي غيرت مسار حرب الوطن
- 04.10.2025 [10:51]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني
- 04.10.2025 [06:53]
الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"
- 03.10.2025 [23:08]
معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية
- 03.10.2025 [20:57]
أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية
- 03.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك
- 03.10.2025 [18:30]
لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [17:10]
لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [16:20]
عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب
- 03.10.2025 [15:00]
مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل
- 03.10.2025 [14:50]
مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟
- 03.10.2025 [12:44]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع
- 03.10.2025 [12:03]
الاحتكارات الطبيعية محور النقاش في منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة
- 03.10.2025 [12:03]
وزير الاقتصاد الاذربيجاني: حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 81 بالمائة
- 03.10.2025 [11:59]
الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا
- 03.10.2025 [11:57]
الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك
- 03.10.2025 [11:44]
المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا
- 03.10.2025 [11:06]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 03.10.2025 [10:30]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.10.2025 [10:27]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 03.10.2025 [10:22]
أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة
- 02.10.2025 [21:05]
افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد
- 02.10.2025 [20:59]
أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة
- 02.10.2025 [20:39]
مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
- 02.10.2025 [20:26]
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
- 02.10.2025 [20:23]
سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع
- 02.10.2025 [19:58]
برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
- 02.10.2025 [19:19]
مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو
- 02.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [19:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:42]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:04]
زلزال يضرب بحر مرمرة
- 02.10.2025 [16:50]
مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي
- 02.10.2025 [16:22]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [15:51]
حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
- 02.10.2025 [15:26]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث
- 02.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
- 02.10.2025 [12:17]
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا
- 02.10.2025 [11:58]
ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية
- 02.10.2025 [10:54]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 02.10.2025 [10:47]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.10.2025 [10:37]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.10.2025 [10:33]