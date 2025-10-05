ألعاب رابطة الدول المستقلة : المنتخب الأذربيجاني للكرة الطائرة للفتيات يحرز الميدالية البرونزية

كنجة، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

تتواصل منافسات الكرة الطائرة في إطار الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتخب الأذربيجاني للفتيات واجه نظيره الأوزبكستاني في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت في قصر كنجة الرياضي وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 3-1. وأحرز المنتخب الأذربيجاني الميدالية البرونزية في البطولة.

ويذكر أن دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة تُختتم في 8 أكتوبر.