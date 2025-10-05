لاعبو التجديف الأذربيجانيون يحصلون على أربع ميداليات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

منكجوير، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

اختُتمت منافسات التجديف التي أُقيمت في إطار النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في مركز "كور" الأولمبي التعليمي الرياضي الواقع في مدينة منكجوير.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا لنتائج المسابقات التي استمرت يومين حصل لاعبو التجديف الأذربيجانيون على أربع ميداليات بشكلٍ إجمالي.

وقد فاز علي مراد حاجيزاده بالميدالية الفضية وعامل رمضانوف بميداليتين برونزيتين. وأما الثنائي إيفان فوروبيانسكي وحسين حسنوف فقد احتلا المركز الثالث وحصلا على الميدالية البرونزية.