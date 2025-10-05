رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعرض قيم أذربيجان في مؤتمر كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

شارك رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده في المؤتمر العالمي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية بدعوة من الكنيسة ومؤسسة ستيرلنغ.

وفي كلمته أمام المؤتمر نقل باشازاده تحيات أذربيجان بوصفها "بلدا ذا قيم متعددة الثقافات" وشدد على أن نموذج التسامح والتضامن بين الأديان السائد في البلد تحت قيادة الرئيس إلهام علييف أصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وأعرب باشازاده عن ارتياحه لتطور علاقات الصداقة بين الطوائف الدينية في أذربيجان والولايات المتحدة مثمناً انضمام الكنيسة رسمياً إلى العائلة الأذربيجانية متعددة الثقافات.

كما أشار في كلمته إلى تقدير الشعب الأذربيجاني لجهود الولايات المتحدة نحو سلامة أراضي أذربيجان وإحلال السلام في المنطقة وخاصة قمة واشنطن في 8 أغسطس.

وفي إطار الزيارة، التقى باشازاده رئيس مجلس شيوخ ولاية يوتا آدم ستيوارت أيضاً.