رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيائيف الى أذربيجان في السادس من أكتوبر اليوم للاشتراك في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار غابالا الدولي على شرف مقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال الرئيس الكازاخستاني توكايف لدى مطار غابالا الدولي وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ومسؤولون آخرون.