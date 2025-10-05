وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور أذربيجان للمشاركة في القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية على الأهمية المتزايدة للمنظمة.

وقال فيدان إنه بالرغم من أن التحولات الجيواستراتيجية الكبرى تؤثر على العالم التركي إلا أن "المأسسة المتزايدة للمنظمة" ونشاطها الأكثر تنسيقاً يجعلان البلدان الأعضاء "أكثر مرونة" في مواجهة هذه الأزمات مشيرا إلى أن تطوير كل بلد تركي اقتصاده وبنيته التحتية وقدراته الدفاعية يعزز القوة الكلية للمنظمة.

وأضاف الوزير فيدان أن قادة البلدان سيناقشون هذه القضايا في قمة المنظمة الـ 12 في غابالا غداً.

وشدد وزير الخارجية التركي فيدان على أن أساس السياسة الخارجية التركية هو "إحلال الاستقرار في المنطقة" مضيفا أن أنقرة حددت لتحقيق هذا الهدف ثلاثة شروط وهي تهدئة وإنهاء الحروب وتطوير التعاون الاقتصادي على أسس متساوية ومأسسة الهياكل الإقليمية فيما أكد أن تركيا تستخدم قوتها الإقليمية ونفوذها وقيادتها لضمان الاستقرار.