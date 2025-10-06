رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان

غابالا، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان في 7 أكتوبر اليوم للمشاركة في اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار غابالا الدولي على شرف مقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المطار وزير العلوم والتعليم في أذربيجان امين امرلاييف ومسؤولون آخرون.