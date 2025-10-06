وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في غابالا

باكو، 7 أكتوبر، (اذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بايراموف امس وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة غابالا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة الخارجية انه تم التعبير بارتياح عن استمرار علاقات التحالف القائمة على الأخوة الأذربيجانية التركية بنجاح في جميع المستويات والمنصات.

ونوقشت المسائل الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الشراكة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والاتصالات.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والدعم المشترك في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة ضمن منظمة الدول التركية.

كما ناقش الجانبان مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.