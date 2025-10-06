بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في 6 أكتوبر نائب رئيس وزراء جمهورية كازاخستان ووزير الخارجية يرميك كوشيرباييف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة غابالا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير جيهون بايراموف هنّأ يرميك كوشيرباييف مجددا بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الكازاخستانية متمنيا له النجاح في مهامه.

تم التعبير خلال اللقاء عن الارتياح من مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان والتأكيد على الدور البارز للاتصالات رفيعة وعالية المستوى بين قائدي البلدين في تطوير التعاون الثنائي.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان إضافة إلى الوضع الراهن في المنطقة.

ونوقشت آفاق التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والاتصالات والإنسانية وغيرها من المجالات.

ولفت الجانبان الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية خاصة في إطار منظمة الدول التركية ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

كما تم التأكيد على الأهمية الكبيرة للاتفاقيات التاريخية التي تم التوصل إليها خلال لقاء قائدي أذربيجان وأرمينيا في واشنطن لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.