الرئيس إلهام علييف: منظمة الدول التركية تتشكل اليوم كمركز جيوسياسي مهم

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن منظمة الدول التركية لا تتشكل اليوم كمنصة للتعاون فقط، بل وكمركز جيوسياسي مهم أيضا.

كما أكد رئيس الدولة أنه من دواعي السرور ان مكانة المنظمة على الصعيد الدولي تزداد مضيفا أن "جذورنا التاريخية والعرقية المشتركة وقيمنا الوطنية والروحية الموحدة توحدنا كأسرة واحدة".