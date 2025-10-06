وزير الخارجية الأذربيجاني: مسار ترامب لأجل السلام والازدهار خطوة مهمة من حيث تنويع الروابط في منطقتنا

باكو، 7 أكتوبر، (اذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في مدينة غابالا انه من أجل أن يكون تعاوننا أكثر عمقا واستدامة يجب علينا تعزيز إمكانياتنا الاقتصادية وتطوير الاستثمارات والتجارة المتبادلة بين أعضاء منظمتنا.

كما قال الوزير إن البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية تشكل جغرافيا شبكة نقل ولوجستيات وطرق عبور طبيعية تلعب دور الجسر بين قارتَي أوروبا وآسيا مضيفا أن "المنظمة تمتلك إمكانيات هائلة في هذا المجال وهذا الخط جزء لا يتجزأ من الممر الأوسط أيضا وفي إطار قمة واشنطن يُعد الإعلان عن مسار ترامب لأجل السلام والازدهار الذي سيوفر تنقلا سلسا عبر ممر زنكزور بين مناطق غرب أذربيجان ونخجوان خطوة مهمة من حيث تنويع الروابط في منطقتنا".