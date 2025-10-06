الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها ضمن اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن "السلام والأمن اليوم يشكلان عاملا أساسيا لتطور كل بلد".

كما أضاف رئيس الدولة ان " وفي ظل التحديات الجيوسياسية والأمنية الحالية التي يواجهها العالم ومن أجل الامتثال لإعلان قراباغ الذي تم اعتماده خلال القمة غير الرسمية في شوشا العام الماضي وموضوع قمة اليوم "السلام والأمن الإقليميان" من الأهمية بمكان أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد".