الرئيس إلهام علييف يقترح إجراء مناورات عسكرية مشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في أذربيجان

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

اقترح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية بإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية.

اكد الرئيس علييف أنه "نظرا للتعاون الواسع بين بلداننا في مجالات الدفاع والأمن والعلاقات العسكرية نقترح تنظيم مناورات عسكرية مشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في أذربيجان عام 2026".