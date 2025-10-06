الرئيس الأذربيجاني يسرد العوامل التي تجعل منظمة الدول التركية فاعلا مهما على الساحة العالمية

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

سرد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية العوامل التي تجعل المنظمة فاعلا مهما على الساحة الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة قال إن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي والموقع الجيوستراتيجي المهم والديموغرافيا الإيجابية والسكان الشباب والإمكانات الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات والموارد الطبيعية وكذلك تنامي القدرات في المجالين العسكري والعسكري التقني كلها عوامل تجعل منظمة الدول التركية فاعلا مهما على الساحة العالمية".