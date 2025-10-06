الرئيس: توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيحوّل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام
باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن "توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا قبل شهرين في البيت الأبيض بواشنطن سيحوّل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام".
كما أكد رئيس الدولة أنه في إطار قمة واشنطن وبما يتماشى مع النداء المشترك لإغلاق مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة تم اتخاذ قرار من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأول من سبتمبر وبذلك تمت إزالة بقايا هذا النزاع السابق أيضا".
