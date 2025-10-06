وزير الخارجية: الأخوّة والثقة المتبادلتان بين بلدان منظمة الدول التركية تشكل أساسا قويا للتطلّع إلى المستقبل بأمل

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة غابالا ان "أوجه التعاون في أكثر من 35 مجالا ضمن منظمتنا التي تأسست على أساس اللغة والتاريخ والتقاليد المشتركة والتي أُرست دعائمها باتفاقية نخجوان قد تطورت وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

أضاف الوزير بايراموف أن الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين بلدان منظمة الدول التركية والتي بُنيت على أساس الأخوّة والثقة المتبادلة لا تشكّل في وقت تهتز فيه الثقة بالمؤسسات الدولية مصدر فخر لنا فحسب، بل وتمنحنا أساسًا قويًا للتطلّع إلى المستقبل بأمل أيضا".

كما أكد الوزير "أنا نستمع اليوم إلى مقترحات البلدان الأعضاء من أجل تعزيز منظمتنا بشكل أكبر وإن مبادرة الرئيس إلهام علييف لعقد قمتين سنويا للمنظمة أتاحت فرصة لبحث فرص التعاون بشكل مرن وعميق وشامل".