الرئيس إلهام علييف: نعمل حاليا على ممر الطاقة الخضراء بين آسيا الوسطى وأذربيجان وتركيا وأوروبا

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن أذربيجان تجذب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وسيتم توفير حوالي 40 في المائة من إنتاجنا للطاقة من مصادر متجددة حتى عام 2030.

وأضاف رئيس الدولة: "نعمل حاليا على ممر الطاقة الخضراء بين آسيا الوسطى وأذربيجان وتركيا وأوروبا".