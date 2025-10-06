الرئيس: أذربيجان نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة مع البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن أذربيجان نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة وحتى الآن، تم استثمار أكثر من 20 مليار دولار في اقتصادات البلدان الشقيقة.

وأشار الرئيس علييف الى أن "الجزء الأكبر من هذا المبلغ استثمر في اقتصاد تركيا وفي الوقت نفسه أنشأت أذربيجان صناديق استثمار مشتركة مع أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيتم تنفيذ العديد من المشاريع من خلال هذه الصناديق".