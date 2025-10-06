الرئيس الاذربيجاني: جذورنا التاريخية والعرقية ولغاتنا المشتركة توحدنا كعائلة واحدة

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن جذورنا التاريخية والعرقية ولغاتنا المشتركة توحدنا كعائلة واحدة.

كما أكد رئيس الدولة على الأهمية التاريخية للمؤتمر التركي الأول الذي عقد في باكو عام 1926 واقترح تنظيم الذكرى المئوية للمؤتمر التركي الأول بشكل احتفالي في إطار منظمة الدول التركية العام المقبل.