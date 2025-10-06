الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن إحدى النتائج المهمة الأخرى لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور.

وأضاف رئيس الدولة أن "ممر زنكزور يمثل شريان نقل جديدا ومسارا ثانيا ذا أهمية كبيرة في إطار الممر الأوسط من جهة والممر الشمالي الجنوبي من جهة أخرى."