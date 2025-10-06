رئيس كازاخستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام الأذربيجاني الأرميني خطوة مهمة

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أشاد رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف في كلمته أمام القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية بمبادرات السلام الأذربيجانية حيث ثمّن توكاييف توقيع الإعلان المشترك للسلام بين أذربيجان وأرمينيا معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستكون "خطوة تاريخية" مهمة لحل النزاع الذي استمر 30 عاماً.

كما أشاد الزعيم الكازاخستاني بدور أذربيجان الإقليمي حيث شكرها على مساهمتها في تحويل مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا إلى منظمة دولية كاملة العضوية.

وأعرب توكاييف عن ثقته بأن منظمة الدول التركية ستواصل نشاطها بنجاح تحت رئاسة الرئيس إلهام علييف وأكد على أن أذربيجان تلعب "دوراً حيوياً" في تعزيز وحدة العالم التركي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.