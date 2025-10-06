رئيس وزراء هنغاريا في قمة الدول التركية: العالم التركي يتميز باحترام قيم الأسرة والاستقرار

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في كلمته خلال القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية في غابالا عن شكره العميق للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال أوربان إن القمة تمثل "انتصاراً للقيم المشتركة والتراث المشترك والوحدة القوية". وأكد أن العالم التركي على عكس أوروبا يتميز بالحفاظ على "احترام قيم الأسرة والالتزام بالتقاليد".

وذكر رئيس الوزراء أنه يلاحظ في هذه البيئة "صيانة للقيم الإنسانية وسيادة للاستقرار والثقة المتبادلة".

وثمّن أوربان إنجازات الرئيس علييف وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة والأهمية التي يوليها للسلام والتعاون فيما اعتبر أن هذا يدل على تنفيذ "سياسة بعيدة النظر وناجحة" في المنطقة.