رئيس أوزبكستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام مع أرمينيا دليل على قيادة علييف

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أشاد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في كلمته خلال القمة الـ 12 لمنظمة الدول التركية بمبادرة السلام الأذربيجانية وقيادة الرئيس إلهام علييف.

ووصف ميرضيائيف الإعلان الموقع مع أرمينيا بأنه "خطوة مهمة" نحو إرساء السلام والاستقرار في المنطقة معتبراً إياه مؤشراً واضحاً على الإرادة السياسية والقيادة الأذربيجانية.

كما دعا الرئيس الأوزبكستاني أعضاء المنظمة إلى مواصلة التعاون مع البلدان القوية في العالم مثمناً جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل الاستقرار والتقدم في المنطقة.

وشدد ميرضيائيف على ضرورة عقد اجتماعات أكثر انتظاماً ووثاقة بين الدول التركية "لتكثيف الحوار السياسي ودفع تحقيق أهدافنا المشتركة". وأشار إلى أن مدينة غابالا المستضيفة للقمة التي تُعرف كمركز تجاري قديم تُذكّر "بالجذور العميقة للتعاون بين الدول الناطقة بالتركية".