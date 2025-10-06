وزير الخارجية: أذربيجان تقترح استضافة تدريب عسكري مشترك لمنظمة الدول التركية عام 2026

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في بيان صحفي بعد قمة مجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية الـ 12 عن عدد من القرارات المهمة التي اتخذت.

وقال الوزير إن القمة رأت من المناسب مواصلة المشاورات الأمنية بين الدول وزيادة التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية وفي هذا السياق اقترح الرئيس إلهام علييف إجراء تدريب عسكري مشترك للبلدان الأعضاء في المنظمة في أذربيجان عام 2026.

ومن بين الأولويات الأخرى التي تم دعمها التعاون الاقتصادي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والتحول الرقمي والثقافة والسياحة مثل مبادرة مهرجان شاكي للحرف اليدوية 2026. كما تم تثمين منتدى شوشا العالمي للإعلام.

وأشار بايراموف أيضاً إلى التوصية بإقامة فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية لمؤتمر باكو للدراسات التركية لعام 1926. وشملت القرارات العملية التي اتخذت في القمة تعزيز الأسس المؤسسية للعالم التركي مثل حصول تركمانستان على صفة المراقب في الأكاديمية التركية.