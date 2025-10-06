وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

وزير الخارجية: أذربيجان تقترح استضافة تدريب عسكري مشترك لمنظمة الدول التركية عام 2026

وزير الخارجية: أذربيجان تقترح استضافة تدريب عسكري مشترك لمنظمة الدول التركية عام 2026

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في بيان صحفي بعد قمة مجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية الـ 12 عن عدد من القرارات المهمة التي اتخذت.

وقال الوزير إن القمة رأت من المناسب مواصلة المشاورات الأمنية بين الدول وزيادة التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية وفي هذا السياق اقترح الرئيس إلهام علييف إجراء تدريب عسكري مشترك للبلدان الأعضاء في المنظمة في أذربيجان عام 2026.

ومن بين الأولويات الأخرى التي تم دعمها التعاون الاقتصادي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والتحول الرقمي والثقافة والسياحة مثل مبادرة مهرجان شاكي للحرف اليدوية 2026. كما تم تثمين منتدى شوشا العالمي للإعلام.

وأشار بايراموف أيضاً إلى التوصية بإقامة فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية لمؤتمر باكو للدراسات التركية لعام 1926. وشملت القرارات العملية التي اتخذت في القمة تعزيز الأسس المؤسسية للعالم التركي مثل حصول تركمانستان على صفة المراقب في الأكاديمية التركية.

 

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي تبحث الجوانب الاجتماعية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على المناطق النائية - محدث
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٢٠]

لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي تبحث الجوانب الاجتماعية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على المناطق النائية - محدث

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:١٢]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

رئيس تركيا في قمة الدول التركية: تركيا تساهم بصدق في إرساء السلام بجنوب القوقاز ومستعدة للتعاون الدفاعي
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٠٠]

رئيس تركيا في قمة الدول التركية: تركيا تساهم بصدق في إرساء السلام بجنوب القوقاز ومستعدة للتعاون الدفاعي

اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٤٥]

اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان

رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٩:١١]

رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان

وزير خارجية كازاخستان: الدور المتنامي لمنظمة الدول التركية منصة حاسمة في ظل الوضع الجيوسياسي
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٠٠]

وزير خارجية كازاخستان: الدور المتنامي لمنظمة الدول التركية منصة حاسمة في ظل الوضع الجيوسياسي

رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٥١]

رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان

رئيس وزراء هنغاريا في قمة الدول التركية: العالم التركي يتميز باحترام قيم الأسرة والاستقرار
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٣٣]

رئيس وزراء هنغاريا في قمة الدول التركية: العالم التركي يتميز باحترام قيم الأسرة والاستقرار

رئيس أوزبكستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام مع أرمينيا دليل على قيادة علييف
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٢٠]

رئيس أوزبكستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام مع أرمينيا دليل على قيادة علييف

وكالتا مكافحة المنشطات الأذربيجانية والتونسية تبحثان التعاون في مجالي التعليم والعلوم

  • [20:43]

لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي تبحث الجوانب الاجتماعية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على المناطق النائية - محدث

  • [20:20]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [20:12]

رئيس تركيا في قمة الدول التركية: تركيا تساهم بصدق في إرساء السلام بجنوب القوقاز ومستعدة للتعاون الدفاعي

  • [20:00]

اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان

  • [19:45]

أذربيجان و"سيمنس إنرجي" توقعان تعاوناً بشأن كابل البحر الأسود لنقل الطاقة الخضراء

  • [19:16]

رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان

  • [19:11]

قمة منظمة الدول التركية: تركمانستان تضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ 500 مصلٍ في فضولي المحررة من الاحتلال الارميني

  • [19:10]

مأدبة غداء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة الـ12 لمنظمة الدول التركية في غابالا

  • [19:01]

وزير خارجية كازاخستان: الدور المتنامي لمنظمة الدول التركية منصة حاسمة في ظل الوضع الجيوسياسي

  • [19:00]

رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان

  • [18:51]

وزير الخارجية: أذربيجان تقترح استضافة تدريب عسكري مشترك لمنظمة الدول التركية عام 2026

  • [18:45]

رئيس وزراء هنغاريا في قمة الدول التركية: العالم التركي يتميز باحترام قيم الأسرة والاستقرار

  • [18:33]

رئيس أوزبكستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام مع أرمينيا دليل على قيادة علييف

  • [18:20]

رئيس كازاخستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام الأذربيجاني الأرميني خطوة مهمة

  • [16:54]

 الاجتماع الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية يعقد في غابالا - محدث
الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة

  • [16:41]

مناقشة أحداث تبيليسي في وزارة خارجية جورجيا وسط مقاطعة سفارة ألمانيا للاجتماع

  • [16:33]

لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [16:21]

الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور

  • [16:11]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر

  • [16:00]

الرئيس إلهام علييف: نعمل حاليا على ممر الطاقة الخضراء بين آسيا الوسطى وأذربيجان وتركيا وأوروبا

  • [15:54]

الرئيس الاذربيجاني: جذورنا التاريخية والعرقية ولغاتنا المشتركة توحدنا كعائلة واحدة

  • [15:48]

الرئيس: أذربيجان مشارك نشط في ممرات النقل بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب

  • [15:46]

الرئيس: أذربيجان نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة مع البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية

  • [15:44]

الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي

  • [14:46]

وزير الخارجية: الأخوّة والثقة المتبادلتان بين بلدان منظمة الدول التركية تشكل أساسا قويا للتطلّع إلى المستقبل بأمل

  • [14:21]

الرئيس: توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيحوّل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام

  • [14:14]

الرئيس الأذربيجاني يسرد العوامل التي تجعل منظمة الدول التركية فاعلا مهما على الساحة العالمية

  • [14:13]

الرئيس إلهام علييف يقترح إجراء مناورات عسكرية مشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في أذربيجان

  • [14:12]

الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد

  • [14:09]

بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان

  • [13:54]

الرئيس إلهام علييف: منظمة الدول التركية تتشكل اليوم كمركز جيوسياسي مهم

  • [13:50]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية في غابالا

  • [13:19]

وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يلتقيان في غابالا

  • [13:14]

الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا

  • [12:55]

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان

  • [12:45]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم

  • [12:37]

الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا

  • [12:35]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [11:15]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا

  • [11:09]

أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

  • [11:00]

رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان

  • [10:57]

وزير الخارجية الأذربيجاني: مسار ترامب لأجل السلام والازدهار خطوة مهمة من حيث تنويع الروابط في منطقتنا

  • [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 06.10.2025 [20:56]

وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"

  • 06.10.2025 [20:45]

وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية

  • 06.10.2025 [20:44]

قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية

  • 06.10.2025 [19:45]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث

  • 06.10.2025 [18:39]

رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:47]

رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:32]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [17:26]

زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف

  • 06.10.2025 [16:36]

وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع سفير بريطانيا العظمى مسائل تطوير التعاون العسكري

  • 06.10.2025 [16:35]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعرض قيم أذربيجان في مؤتمر كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة

  • 06.10.2025 [16:16]

رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [15:59]

نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 06.10.2025 [15:30]

معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات

  • 06.10.2025 [14:47]

تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو

  • 06.10.2025 [14:43]

لاعبو التجديف الأذربيجانيون يحصلون على أربع ميداليات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [14:39]

ألعاب رابطة الدول المستقلة : المنتخب الأذربيجاني للكرة الطائرة للفتيات يحرز الميدالية البرونزية

  • 06.10.2025 [14:38]

رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:43]

رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:40]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر

  • 06.10.2025 [13:37]

الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [12:15]

الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا

  • 06.10.2025 [12:02]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [11:55]

وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض

  • 06.10.2025 [11:40]

ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية

  • 06.10.2025 [11:34]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم

  • 06.10.2025 [11:08]

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له

  • 06.10.2025 [11:07]

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان

  • 06.10.2025 [11:06]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 06.10.2025 [10:39]

الملاكمون الأذربيجانيون يختتمون المنافسات بـ 24 ميدالية منها 5 ذهبيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [10:35]

جولة ثقافية تاريخية لضيوف ألعاب رابطة الدول المستقلة: زيارة شوشا "جوهرة قراباغ"

  • 05.10.2025 [23:01]

جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي

  • 05.10.2025 [22:30]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية خامسة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [22:04]

مهرجان شواء شاماخي يقدم عرض المطبخ الأذربيجاني الوطني: طهاة من 30 بلدا يعدون أطباقاً محلية

  • 05.10.2025 [21:45]

تجسيد روح النصر في معرض باكو للكتاب الحادي عشر: نفحات "قراباغ" في جناح أذرتاج – فيديو

  • 05.10.2025 [21:22]

منتخب أذربيجان يحصد ذهبية منافسات الفرق المختلطة للجودو في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [21:05]

رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات

  • 05.10.2025 [20:51]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية رابعة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:33]

لاعبة الريشة الطائرة الأذربيجانية تفوز بفضية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:12]

وزير الثقافة يزور جناح أذرتاج لدى معرض باكو الدولي الـ11 للكتاب

  • 05.10.2025 [18:06]

أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [17:52]

رئيس وزراء جورجيا يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتجاجات

  • 05.10.2025 [17:28]

الملاكم الأذربيجاني الآخر يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:41]

أذربيجان تحصد 21 ميدالية في منافسات الجودو الفردية وتحتل المركز الثاني في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:32]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يبحث مع رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين الحوار والإصلاحات الهيكلية

  • 05.10.2025 [16:26]

الملاكم الأذربيجاني يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:09]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع

  • 05.10.2025 [14:00]

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

  • 04.10.2025 [22:56]

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [22:33]

مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي

  • 04.10.2025 [22:28]

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

  • 04.10.2025 [22:19]

انتصار الكاراتيه في ألعاب رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تختتم المنافسات بـ 16 ميدالية

  • 04.10.2025 [22:10]

ملاكمات أذربيجان يحصدن ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [21:36]

مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يزور باكو ويؤكد تطور العلاقات الثقافية مع أذربيجان

  • 04.10.2025 [21:30]

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [21:25]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي قيادة كنيسة يسوع المسيح في يوتا ويثمن جهود السلام الأمريكية

  • 04.10.2025 [20:04]

الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار

  • 04.10.2025 [18:46]