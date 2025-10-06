رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان

غابالا، 7 أكتوبر، أذرتاج

اختتم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان زيارته اذربيجان في السابع من أكتوبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على ارض مطار غابالا الدولي على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع الرئيس التركي أردوغان وزير العلم والتعليم الاذربيجاني أمين أمر اللهيف ومسؤولون آخرون.